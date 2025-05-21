Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Великобритания вместе с рядом иностранных союзников готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов израильского правительства, сообщила The Times со ссылкой на источники.

"Сообщается, что разрабатываемые в настоящее время планы нацелены на ключевых израильских деятелей, включая министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", - пишет издание.

Во вторник британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми в связи с началом Израилем в минувшие выходные новой военной операции в секторе Газа распространил заявление, в котором говорится, что израильское правительство выбрало "морально неоправданный" и "крайне контрпродуктивный" путь, который не приведет к возвращению заложников.

Он обвинил правительство премьера Биньямина Нетаньяху в "изоляции Израиля от его друзей и партнеров по всему миру", объявил о приостановке переговоров по соглашению о свободной торговле, введении санкции в отношении трех физических лиц и четырех компаний, "которые совершают чудовищные нарушения прав человека".

В марте израильское правительство перекрыло поставки продовольствия и лекарств в Газу, утверждая, грузы оказывались в руках ХАМАС.

19 мая главы МИД 22 стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Канаду, призвали Израиль возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу и "позволить ООН и гуманитарным организациям осуществлять свои действия независимо и беспристрастно".