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В штабе Космических сил США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн

В штабе Космических сил США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Предложенная президентом США Дональдом Трампом программа создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" обойдется, скорее всего, в более чем $1,5 трлн, сообщил начальник штаба американских Космических сил генерал Бредли Ченс Зальцман.

Выступая на конференции по безопасности издания Politico, он дал понять, что планируемые Конгрессом США бюджетные расходы на создание системы противоракетной обороны преимущественно космического базирования в размере $542 млрд будут недостаточными.

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"Понадобится дополнительное финансирование", - сказал генерал.

Он отметил, что программа включает создание спутниковой архитектуры на низкой и средней околоземной орбите, предназначенной для обнаружения, отслеживания и поражения гиперзвуковых ракет и других сложных угроз со стороны таких противников, как Китай и Россия.

"Золотой купол" сравнивают со Стратегической оборонной инициативой президента Рональда Рейгана, которая была направлена на защиту Соединенных Штатов от ядерного нападения. Программа противоракетной обороны, которую называли "Звездными войнами", в конечном итоге провалилась из-за высоких затрат и технологических ограничений.

По словам Зальцмана, программа создания "Золотого купола" пока находится в стадии разработки. Как только базовый план будет составлен, он будет передан министру обороны Питу Хегсету для представления на утверждение Белому дому, сказал он.

США Космические силы Золотой купол
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