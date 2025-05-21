Евросоюз продлил на два года свою миссию партнерства в Молдавии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о решении продлить миссию партнерства Евросоюза в Молдавии (EUPM) еще на два года, до 31 мая 2027 года, с бюджетным ассигнованием на этот период в размере более 19,8 млн евро.

"Благодаря нашей миссии мы помогли Молдавии укрепить кибербезопасность и улучшить защиту от гибридных угроз. Поддержка ЕС более сильной и устойчивой Молдавии - это инвестиция в нашу собственную безопасность, а также в путь Молдавии к членству в Европейском союзе", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В опубликованном коммюнике сообщается, что Совет ЕС также принял решение скорректировать мандат EUPM "с целью расширения предоставления стратегических консультаций молдавским властям в секторе безопасности".

Миссия EUPM была создана в апреле 2023 года на первоначальный период в два года для "повышения устойчивости сектора безопасности страны в областях управления кризисами и гибридными угрозами, включая кибербезопасность и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству", напомнили в Брюсселе.