ЕС считает визит главы МИД Турции в Москву важным для урегулирования на Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ЕС надеется, что визит в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана станет одним из шагов, направленных на прекращение огня на Украине, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Любое усилие на благо достижения мира, каждый шаг к прекращению огня важны, и переговоры приветствуются", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник, отвечая на просьбу прокомментировать визит в РФ турецкого министра иностранных дел.

"Независимость Украины и ее территориальная целостность и безопасность должны уважаться. И это Украине надлежит принимать необходимые решения о последующих этапах и действиях в связи с этим", - добавила Хиппер.

Как сообщила турецкая газета "Хюрриет", глава МИД Турции Фидан во время встреч в Москве с российскими представителями подчеркнул, что Анкара готова продолжить играть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

"Турция предложила выступить в качестве честного посредника между Россией и Украиной", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Газета отметила, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных разговорах с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, который был в Анкаре в середине мая, подтвердил готовность Турции внести свой вклад в дело мира и стабильности в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции.