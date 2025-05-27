Трамп высказал оптимизм относительно возможности достижения торгового соглашения с ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что Вашингтону удастся достичь торгового соглашения с ЕС.

"Меня только что проинформировали, что ЕС выступил с призывом как можно быстрее установить даты для встреч. Это положительное развитие событий, и я надеюсь, что они, наконец, так же, как и Китай, откроют страны Европы для торгового соглашения с США", - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

При этом он высказал уверенность в том, что, если эти торговые сделки будут реализованы, то "счастливы и успешны" будут и ЕС, и Китай.