Поиск

Трамп высказал оптимизм относительно возможности достижения торгового соглашения с ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что Вашингтону удастся достичь торгового соглашения с ЕС.

"Меня только что проинформировали, что ЕС выступил с призывом как можно быстрее установить даты для встреч. Это положительное развитие событий, и я надеюсь, что они, наконец, так же, как и Китай, откроют страны Европы для торгового соглашения с США", - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

При этом он высказал уверенность в том, что, если эти торговые сделки будут реализованы, то "счастливы и успешны" будут и ЕС, и Китай.

Дональд Трамп ЕС США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину

В ЕК заявили, что ЕС стремится согласовывать с США проекты санкций против РФ

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Фицо раскритиковал Мерца за идею лишить Словакию выплат от Евросоюза

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Суд Франции смягчил приговор одному из напавших на Генконсульство РФ в Марселе

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад

Российские военные уничтожили в Киевской области позицию комплекса ПВО Patriot

Европа продолжает работать над планом по отправке военных на Украину

Европа продолжает работать над планом по отправке военных на Украину
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });