В Гренландии призвали бизнес Европы и США поспешить с началом добычи ресурсов на острове

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Европейским и американским компаниями следует поскорее заняться разработкой природных богатств Гренландии - самоуправляемой территории Дании, не то власти могут заняться поиском партнеров в других странах, заявила газете Financial Times гренландский министр минеральных ресурсов Наайя Натаниэльсен.

"Мы хотим развивать наш коммерческий сектор и диверсифицировать его, и это требует иностранных инвестиций (...) Мы хотим сотрудничать с европейскими и американскими партнерами. Но если они не проявят интереса, думаю, нам нужно искать в других местах", - сказала она в ответ на вопрос, не хотят ли гренландские власти развивать отношения с КНР.

По ее словам, Китай проявляет небольшой интерес к Гренландии, и вероятно, китайские инвесторы не хотят "чего-либо спровоцировать".

Натаниэльсен назвала угрозы президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию "неуважительными и неприглядными". Министр напомнила, что срок действия меморандума о взаимопонимании в отношении горнодобывающей отрасли, заключенный между Нууком и Вашингтоном еще в первый президентский срок Трампа, уже истек, и попытки возобновить его при президенте США Джо Байдене успеха не имели.

Натаниэльсен сказала, что гренландцы хотели бы работать с союзниками и партнерами со схожими взглядами, но в данный момент Гренландия пытается найти свое место "в связи с меняющейся сутью западного альянса".

"Китайские инвестиции, конечно, являются проблематичными, но в какой-то мере и американские тоже", - пояснила она, добавив, что ЕС является подходящим партнером для Гренландии.

FT напоминает, что в Гренландии сейчас действуют две шахты - по добыче золота и анортозита; еще на двух работы не начались, несмотря на получение лицензий на их функционирование.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере.

Трамп в обращении к Конгрессу в этом году заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Вместе с тем Трамп говорил, что не намерен отказываться от варианта силового захвата острова.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик".