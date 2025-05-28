Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну, в среду по московскому времени стартовал в девятый по счету тестовый орбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во вторник в 19:36 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:36 по Москве).

Предполагается, что корабль после одного витка вокруг Земли, который продлится около часа, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. В ходе полета он выведет на орбиту восемь имитаторов мини-спутников Starlink.

Что касается многоразового носителя Super Heavy, то после отделения от корабля примерно через семь минут после старта он должен приводниться в Американском (Мексиканском) заливе.

Высота многоразовой ракетной системы, состоящей из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy, превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась восемь раз, из которых только четыре были успешными.

В ходе последнего испытания в начале марта полет закончился неудачей. Примерно через десять минут после старта с кораблем была потеряна связь. Корабль из-за отказа двигателей начал терять высоту и упал в океан. Носитель Super Heavy после отделения от корабля успешно сел обратно на стартовый комплекс, где был схвачен руками-манипуляторами системы Mechazilla.