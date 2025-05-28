Неудачей закончился тестовый полет лунного корабля Starship

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Очередной, девятый по счету, испытательный запуск создаваемой американской ракетной системы Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, совершенный в среду по московскому времени, прошел неудачно, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.

Корабль вышел на орбиту. Однако через некоторое время у него вышла из строя система управления высотой полета. После одного витка вокруг Земли Starship начал неуправляемое вхождение в атмосферу над Индийским океаном, затем с ним была потеряна связь. Корабль должен был совершить управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.

В ходе полета на Starship по техническим причинам не открылся люк для выпуска восьми имитаторов мини-спутников Starlink, что было запланировано в рамках испытания.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во вторник в 19:36 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:36 по Москве).

С многоразовым носителем Super Heavy после отделения от корабля и начала снижения для приводнения в Американском (Мексиканском) заливе также была потеряна связь. Его судьба неизвестна. Носитель использовался во второй раз для проведения испытательных пусков.

Высота многоразовой ракетной системы, состоящей из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy, превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем разрабатываемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

Ранее ракету запускали восемь раз, из которых только четыре были успешными.

Так, в ходе испытания в начале марта полет закончился неудачей. Примерно через 10 минут после старта с кораблем была потеряна связь. Из-за отказа двигателей он начал терять высоту и упал в океан. Носитель Super Heavy после отделения от корабля успешно сел обратно на стартовый комплекс, где был схвачен руками-манипуляторами системы Mechazilla.