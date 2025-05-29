Лукашенко предложил ввести уголовную ответственность за падеж скота

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Падеж скота в Белоруссии достиг максимальных значений, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с правительством и предложил ввести за это уголовную ответственность для ветеринаров. Об этом сообщает "БелТА".

"О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!" - сказал он.

Президент потребовал от председателя комитета госконтроля и генерального прокурора доложить, "сколько посадили за это".

Лукашенко также потребовал ввести уголовную ответственность в отношении ветеринарных врачей, которые, по его словам, причастны к падежу скота.

"Районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность", - заявил он.

По данным Белстата, на 1 апреля 2025 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота (снижение на 2,4% к 1 апреля 2024 года), в том числе коров - 1,4 млн голов (на прошлогоднем уровне). Численность свиней составила 2 млн голов, сократившись на 13%.