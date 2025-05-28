Иванишвили объяснил отказ от встречи с послом США санкциями

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили подтвердил информацию посольства США о том, что несколько дней назад отказался от встречи в Тбилиси с американским послом Робин Данниган.

"Мне непонятно заявление посольства США, что я должен был услышать сообщение "администрации президента Трампа". Ранее я публично объяснил причины отказа с американской стороной, и они остаются неизменными", - говорится в заявлении Иванишвили.

По его словам, американская сторона с целью шантажа ввела против него формальные и неформальные санкции.

"На фоне такого личного шантажа я считаю неправильным встречаться с послом и обсуждать государственные дела. Я хотел бы уточнить, что вместе с отказом мы предложили послу встречу с премьер-министром (...), однако посол отказался от такой встречи", - отметил Иванишвили.

Он подчеркнул, что, как почетный председатель правящей партии, имеет особое влияние на принятие решений, связанных с государственными интересами, однако все принципиальные решения принимаются с участием всей правящей команды и, особенно, премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

"Я надеюсь, что посольство США положительно отреагирует на предложение правительства Грузии о возобновлении стратегического грузино-американского партнерства с чистого листа и с конкретной дорожной картой", - подчеркнул Иванишвили.

Посольство США в Грузии сообщило, что посол Робин Данниган 22 мая попросила о встрече с Иванишвили, однако тот отказался. Дипломат рассчитывала обсудить с Иванишвили конкретные шаги, которые "правительство Грузии может предпринять, чтобы показать серьезные намерения по перезагрузке отношений с Соединенными Штатами".

Председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа, комментируя сообщение дипмиссии, рекомендовал для обсуждения государственных вопросов обращаться к премьер-министру или главе МИД Грузии.