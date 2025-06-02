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Глава МИД Турции анонсировал обсуждение в Стамбуле нового обмена пленными

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На российско-украинских переговорах в Стамбуле будет обсуждаться обмен гражданскими и военнопленными, сообщил, открывая встречу делегаций глава МИД Турции Хакан Фидан.

"На нашем сегодняшнем совещании мы планируем обсудить условия для перемирия и глобальные шаги. В то же время мы планируем обсудить с гуманитарной точки зрения также обмен гражданских и военнопленных", - сказал он.

Министр напомнил, что на предыдущей встрече в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

"Как и было обещано сторонами, обе стороны определили свои позиции относительно перемирия и последующих шагов", - добавил Фидан.

"Также рассмотрим необходимую подготовительную работу для встречи лидеров (России и Украины)", - сказал также министр.

Фидан отметил, что "регулярные контакты между сторонами приводят к взаимному доверию".

"Обе стороны доверяют нашей стране, и это очень важно для нас", - добавил он.

Стамбул Украина Хакан Фидан МИД Турция
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