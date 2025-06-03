В Испании израильской компании приостановили лицензию на производство противотанковых ракет

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны Испании распорядилось приостановить действие лицензии израильской компании на производство противотанковых ракетных комплексов для испанских военных, сообщает EFE со ссылкой на источники в министерстве.

Минобороны отзывает контракт от 3 октября 2023 года, заключенный на пять лет с компанией Pap-Tecnos, испанским филиалом израильской компании Rafael Advanced Defence System. Речь идет о контракте на сумму около 285 млн евро.

В израильской компании в ответ заявили, что она была единственным технически квалифицированным поставщиком противотанковых ракет подобной модели для стран Европы.

30 мая министр обороны Испании Ампаро Валькарсе заявила, что правительство работает над "планами разъединения" с целью не зависеть от Израиля "ни в коей мере".

Испания выступает за незамедлительную приостановку действия соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем и за введение эмбарго ЕС на поставку вооружений в Израиль из-за ситуации в секторе Газа.