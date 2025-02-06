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В Мадриде раскритиковали идею Израиля переместить палестинцев в Испанию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Испанские власти раскритиковали предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца разместить палестинцев из сектора Газа в Испании, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Королевства Хосе Мануэля Альбареса.

Министр отметил, что "земля жителей Газы - это Газа, и Газа должна быть частью будущего палестинского государства".

Ранее Кац заявил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно. Среди стран, в которые, по его мнению, могли бы переехать палестинцы, Кац упомянул Испанию, Ирландию, Норвегию и другие государства, которые "выдвигали ложные обвинения" относительно войны Израиля и ХАМАС. Также все эти страны признали государственность Палестины.

Ранее Трамп заявил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Он высказал идею о том, что США возьмут под контроль анклав, проведут "обезвреживание опасных бомб и другого оружия", а также перестроят сектор Газа. Однако данную инициативу американского президента раскритиковали лидеры многих стран мира.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа Испания Израиль
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