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В Литве не видят оснований для тревоги из-за предстоящих учений РФ и Белоруссии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что запланированные на осень в Белоруссии военные учения "Запад-2025" не представляют дополнительной угрозы для Литвы и НАТО в целом.

"Информацию об учениях "Запад" собирает не только наша разведка, но и разведывательные службы НАТО. Все они пришли к единому выводу: нынешние учения по своему масштабу и другим параметрам не создают угроз или поводов для беспокойства", - заявил премьер во вторник журналистам в Сейме, его цитирует официальный портал Литовского национального радио и телевидения (LRT).

Он добавил, что "вся получаемая от спецслужб информация рассматривается с максимальной серьезностью, однако в настоящее время нет оснований для тревоги или дополнительных разъяснений для общественности".

Как сообщает LRT, министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене также заявила журналистам, что не видит дополнительных угроз с белорусской стороны.

"Наша военная разведка постоянно собирает и анализирует информацию, очень внимательно следит за тем, что происходит на территории Беларуси. Мы точно знаем, какая ситуация на данный момент, какие возможности, какова их численность и каков план, когда мы говорим о тех же учениях "Запад". И на данный момент никаких действий, которые бы вызывали дополнительную обеспокоенность или несли прямую угрозу нашей территории, не наблюдается", - отметила глава литовского Минобороны.

По словам Шакалене, "данные разведки говорят о том, что учения "Запад" не будут более угрожающими, чем обычно".

Ранее командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что литовская армия повысит свою готовность в ответ на белорусско-российские учения "Запад-2025".

28 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о решении по "снижению параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ". Он подчеркнул, что это свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

НАТО Белоруссия Литва
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