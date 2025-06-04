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В Польше заявили, что военное присутствие США в стране сокращено не будет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - США намерены сократить свой военный контингент в Европе в целом, но это сокращение не затронет Польшу, которой будет отведена роль американского хаба на континенте, заявил изданию Rzeczpospolita глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

"Согласно переговорам президента и правительства (Польши - ИФ), американцы полностью сохраняют свои союзнические обязательства перед Европой, и сегодня не идет речь о сокращении войск в Польше. Однако мы можем ожидать определенного сокращения в Европе. И это уже происходит в некоторых областях, например, путем принятия решений об объединении региональных командований", - сказал глава BBN.

Он напомнил, что в Евросоюзе сейчас находится около 80 тысяч военнослужащих США, большая часть из которых - в Германии. Американский контингент в Польше насчитывает порядка 10 тысяч военных.

"У нас есть веские аргументы в пользу сохранения американских войск. Например, выгодные для американской стороны и адаптированные к современным американским требованиям соглашения о военном сотрудничестве, заключенные во время первого срока президента Трампа. Еще один аргумент - расходы на вооружение, которые являются точкой отсчета для ожиданий Америки в отношении других европейских союзников", - подчеркнул Луковский.

Он также отметил, что "с оперативной точки зрения наша техника имеет высокую степень совместимости с американскими платформами. У нас есть танки Abrams, мы покупаем Apache, HIMARS, самолеты F-35, у нас есть F-16 и система IBCS. Это позволяет сотрудничать на поле боя в дружественной обстановке".

"Кроме того, американцы дают понять, что хотят увеличить свое присутствие в нашей стране, наращивая возможности в области обеспечения безопасности своих военных технологий. Польша может играть роль своего рода хаба в этом отношении. Если к этому добавить энергетическое сотрудничество, инвестиции в ядерную энергетику, то станет ясно, что нас связывают серьезные интересы, и это присутствие может быть оправдано", - резюмировал глава BBN.

Евросоюз Польша США BBN Дариуш Луковский
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