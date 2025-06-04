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Генсек НАТО не в курсе планов США о выводе военных из Европы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не располагает сведениями о намерениях США вывести свои военные силы из Европы.

"Мне не известно сейчас о планах США о выводе войск", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что США ожидают наращивание расходов на оборону европейскими союзниками по НАТО и Канадой, отметив, что некоторые члены альянса тратят в настоящее время на оборону меньше, чем могли бы. "Мы ожидаем, что все эти показатели, по возможности, увеличатся, чтобы закрыть все бреши", - сказал Рютте.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии.

При посещении штаб-квартиры НАТО в феврале министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Европа должна взять под контроль собственную безопасность, в том числе, оказывать помощь Украине.

В апреле телеканал NBC со ссылкой на представителей властей США и стран Европы сообщил, что в Минобороны США обсуждают вариант отозвать до 10 тысяч военнослужащих из Румынии и Польши.

Европа Марк Рютте НАТО США Украина Польша Минобороны
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