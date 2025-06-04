Новый президент Южной Кореи потребовал от военных оставаться бдительными с КНДР

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в среду провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Мён Су и распорядился продолжать наблюдение за обстановкой в КНДР.

"Президент призвал военных сохранять состояние боевой готовности, наблюдая за развитием событий в Северной Кореи", - передает "Рёнхап" со ссылкой на заявление офиса президента.

В свою очередь Ким Мён Су в течение двух часов вел брифинг для президента, посвященный военной активности КНДР и состоянию Вооруженных сил Республики Корея.

Кроме того, Ли Чжэ Мен поблагодарил военных за сдержанность, когда 3 декабря прошлого года впоследствии отстраненный от власти президент Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов.

Позднее Ли Чжэ Мен посетил здание объединенного комитета начальников штабов возле президентского офиса, провел встречу по вопросам безопасности с Ким Мён Су и и.о. южнокорейского министра обороны Ким Сон Хо.

Ранее Ли Чжэ Мен заявил, что продолжит диалог с Северной Кореей. При этом он отметил, что его правительство будет бороться с потенциальной северокорейской угрозой с помощью "сильного сдерживания", основанного на прочном военном союзе Южной Кореи, США и Японии.