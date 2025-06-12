Поиск

КНДР приостановила пропаганду на границе с Южной Кореей

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, приостановила с четверга передачу пропаганды через громкоговорители в сторону Юга в районе границы между двумя странами, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.

"Приостановка Северной Кореей вещания через громкоговорители вдоль межкорейской границы является "важной возможностью" для восстановления взаимного доверия между двумя Кореями, заявило в четверг министерство Южной Кореи по делам объединения", - говорится в сообщении.

Как агентство сообщало накануне, власти Южной Кореи приостановили трансляцию через громкоговорители на границе с КНДР программ с критикой Пхеньяна, чтобы попытаться улучшить двусторонние отношения.

"Решение было принято в рамках усилий по реализации обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове", - ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Трансляции возобновились в июне прошлого года в ответ на отправку Пхеньяном в Южную Корею воздушных шаров с мусором.

С конца мая 2024 года Северная Корея отправила на Юг тысячи шаров, наполненных мусором, в отместку за пропагандистские листовки, которые северокорейские перебежчики в Южной Корее отправляют в КНДР также с помощью воздушных шаров.

Ранее в июне новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что намерен открыть каналы связи и продолжить диалог и сотрудничество с Севером для установления прочного мира на Корейском полуострове. При этом он отметил, что его правительство будет бороться с потенциальной северокорейской угрозой с помощью "сильного сдерживания", основанного на прочном военном союзе с США и Японией.

КНДР Северная Корея Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 12 июня

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке

Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике

Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Трамп не исключил, что помирится с Маском

Трамп не исключил, что помирится с Маском

В США протесты против иммиграционной политики идут в десяти штатах и столице

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии

Вучич совершит первый визит на Украину за 12 лет на посту президента Сербии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });