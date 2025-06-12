КНДР приостановила пропаганду на границе с Южной Кореей

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, приостановила с четверга передачу пропаганды через громкоговорители в сторону Юга в районе границы между двумя странами, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.

"Приостановка Северной Кореей вещания через громкоговорители вдоль межкорейской границы является "важной возможностью" для восстановления взаимного доверия между двумя Кореями, заявило в четверг министерство Южной Кореи по делам объединения", - говорится в сообщении.

Как агентство сообщало накануне, власти Южной Кореи приостановили трансляцию через громкоговорители на границе с КНДР программ с критикой Пхеньяна, чтобы попытаться улучшить двусторонние отношения.

"Решение было принято в рамках усилий по реализации обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове", - ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Трансляции возобновились в июне прошлого года в ответ на отправку Пхеньяном в Южную Корею воздушных шаров с мусором.

С конца мая 2024 года Северная Корея отправила на Юг тысячи шаров, наполненных мусором, в отместку за пропагандистские листовки, которые северокорейские перебежчики в Южной Корее отправляют в КНДР также с помощью воздушных шаров.

Ранее в июне новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что намерен открыть каналы связи и продолжить диалог и сотрудничество с Севером для установления прочного мира на Корейском полуострове. При этом он отметил, что его правительство будет бороться с потенциальной северокорейской угрозой с помощью "сильного сдерживания", основанного на прочном военном союзе с США и Японией.