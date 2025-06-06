В Нидерландах парламентские выборы назначены на 29 октября

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Нидерландах досрочные парламентские выборы назначены на 29 октября, сообщила глава МВД страны Юдит Аутермарк. Об этом сообщает Bloomberg.

Эту дату назвал оптимальной Избирательный совет Нидерландов.

3 июня премьер-министр страны Дик Схооф заявил, что кабинет уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс объявил о выходе из коалиции из-за разногласий по планам по сдерживанию миграции. Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом и назвали его безответственным.