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Японский космический аппарат в четверг должен совершить посадку на Луну

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Японский космический модуль Hakuto-R M2 в четверг по московскому времени должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны, сообщает компания-разработчик iSpace.

Планируется, что аппарат сядет на севере Луны в районе Моря холода в 22:17 по Москве. Он доставит на поверхность естественного спутника Земли пятикилограммовый мини-луноход Tenacious и оборудование для проведения научных исследований.

В случае непредвиденных технических обстоятельств место и сроки посадки могут быть изменены.

Это уже вторая лунная миссия японской компании. В апреле 2023 года аппарат Hakuto-R M1 разбился при посадке на поверхность Луны. Во время снижения аппарата инженеры зарегистрировали малое количество оставшегося топлива, скорость его при совершении посадки увеличилась, а затем специалисты утратили с ним связь.

Hakuto-R M2 вышел на орбиту Луны 7 мая. Запуск нового японского модуля был осуществлен вместе с космическим аппаратом Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Blue Ghost 2 марта совершил успешную посадку на Луну.

Falcon 9 SpaceX Firefly Aerospace Hakuto-R M2
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