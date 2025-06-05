Поиск

Шеф Пентагона заявил, что США пересмотрят вопрос военного присутствия в мире

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США намерены пересмотреть стратегию размещения своих вооруженных сил в мире, собираются перераспределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

"Было бы ответственно со стороны США постоянно оценивать нашу военную позицию, именно это мы и делаем", - сказал он в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности сокращения присутствия американских военных в Европе. Его ответ цитирует британская газета The Guardian.

В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО.

По словам Хегсета, у Вашингтона "есть промежуточная оборонная стратегия".

"Она чётко указывает, что мы будем защищать южную границу и прикрывать её, в отличие от предыдущей администрации. Мы обеспечим стопроцентный оперативный контроль над ней. Мы также перераспределим силы в Индо-Тихоокеанском регионе и восстановим сдерживание там", - сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что "Америка не может и не должна быть везде и постоянно".

"Есть причины, по которым у нас есть войска в определённых местах, но мы понимаем, что также разумно пересматривать эту военную позицию в реальном времени вместе с нашими союзниками и партнёрами, чтобы убедиться, что силы оптимальны", - отметил Хегсет.

Возвращаясь к вопросу об американских войсках в Европе, он заявил, что не хочет опережать решение президента США Дональда Трампа.

НАТО Пентагон США Европа Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп опасается подрыва его усилий по урегулированию из-за атак Украины на аэродромы в РФ

В Кремле заявили, что Путин и Трамп не обсуждали санкции против РФ

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });