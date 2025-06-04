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Трамп заявил, что с Си Цзиньпином очень трудно договариваться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ему импонирует председатель КНР Си Цзиньпин, однако с лидером Китая сложно добиться соглашения.

"Мне по душе председатель КНР Си Цзиньпин, и всегда так было. Но он очень неуступчив, и с ним крайне трудно заключить сделку!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В минувший понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, что Трамп и Си Цзиньпин, скорее всего, проведут телефонные переговоры в ближайшие дни.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент тоже сообщал, что телефонный разговор между двумя лидерами по торговой проблематике может состояться очень скоро.

В минувшую пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей Вашингтона и Пекина напрямую с Си Цзиньпином, так как, по мнению американского президента, многие из них были нарушены.

В ответ в Минторге КНР заявили, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые в Женеве договоренности и наносят ущерб китайским интересам.

Дональд Трамп США Си Цзиньпин Китай
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