В NASA заявили, что спор с Трампа с Маском не отразится на выполнении поставленных задач

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американское космическое агентство NASA продолжит работать над выполнением задач, которые поставил президент США Дональд Трамп, несмотря на разногласия с ним предпринимателя Илона Маска.

"НАСА продолжит воплощать в жизнь видение президента о будущем космоса. Мы продолжим работать с нашими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить достижение целей президента в космосе", - написала представитель агентства Бетани Стивенс в соцсети X.

Трамп заявил в четверг, что разочарован критикой Маска разработанного в соответствии с запросами Белого дома проекта бюджета США и предупредил, что предприниматель больше не получит государственных контактов.

В ответ Маск заявил, что его частная компания SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon". Это вызвало критику в соцсетях, и он передумал.

"ОК, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации", - написал Маск в соцсети Х.