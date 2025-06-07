СМИ отметили, что отказ госструктур США от услуг SpaceX обернется проблемами для Пентагона

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Возможный отказ американских госструктур от сотрудничества с компанией SpaceX Илона Маска может иметь серьезные последствия для национальной безопасности США, в том числе для системы противоракетной обороны и разведки, сообщило издание The War Zone.

Как отмечает издание, Пентагон очень сильно зависит от компании касательно запусков спутников разведки и связи и разработки выдвинутой президентом США Дональдом Трампом инициативы создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome).

Накануне Трамп на фоне перепалки с Маском с взаимными обвинениями по бюджетным вопросам допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компанией Маска на космические запуски.