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СМИ отметили, что отказ госструктур США от услуг SpaceX обернется проблемами для Пентагона

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Возможный отказ американских госструктур от сотрудничества с компанией SpaceX Илона Маска может иметь серьезные последствия для национальной безопасности США, в том числе для системы противоракетной обороны и разведки, сообщило издание The War Zone.

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Как отмечает издание, Пентагон очень сильно зависит от компании касательно запусков спутников разведки и связи и разработки выдвинутой президентом США Дональдом Трампом инициативы создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome).

Накануне Трамп на фоне перепалки с Маском с взаимными обвинениями по бюджетным вопросам допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компанией Маска на космические запуски.

SpaceX является крупнейшей в мире аэрокосмической компанией. Ее корабли осуществляют доставку экипажей на Международную космическую станцию и ее снабжение. Компания также разрабатывает лунную ракету Starship.

SpaceX создала орбитальную группировку из семи тысяч спутников, которая позволяет обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет практически в любом уголке планеты. Этой системой активно пользуется и Пентагон.

США Пентагон SpaceX Дональд Трамп Илон Маск
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