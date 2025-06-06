CNN узнал о планах Трампа избавиться от красной Tesla

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует избавиться от ранее купленной им красной Tesla, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Другой источник телеканала сказал, что электромобиль может быть продан или даже отдан даром.

По данным CNN, президентская Tesla утром 6 июня все еще стояла на парковке у Белого дома.

Ранее Трамп иногда разрешал ею воспользоваться некоторым сотрудником администрации. В частности, помощник президента по коммуникациям Марго Мартин публиковала в соцсетях свое фото с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт из президентского электрокара.

В последние дни Трамп продолжает публичную перепалку со своим недавним соратником, спонсором своей избирательной кампании и главой Tesla Илоном Маском. Миллиардер до недавнего времени возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE), но в конце мая раскритиковал предложенный президентом законопроект о бюджете и покинул DOGE. В последние дни он особо жестко критикует Трампа и его законопроект в соцсети Х и призывает эту законодательную инициативу "убить" (kill the bill).

По мнению Маска, в проекте бюджета предусмотрено слишком много расходов, что приведет к дальнейшему быстрому росту госдолга. Трамп, напротив, считает законопроект "большим и прекрасным". В недавнем обмене любезностями Трамп отметил, что в проекте бюджета будет отменена налоговая льгота, которую вводили для стимулирования спроса на электромобили, "которые так-то никому не нужны".

Красную Tesla Трамп купил в марте и превратил парковку у Белого дома в своеобразный шоурум компании. Тогда же он говорил, что купил для внучки Cybertruck той же компании.