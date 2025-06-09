Казахстан пока не решил насчет зеркальных мер в связи с новыми правилами въезда в РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане изучают требования России по сдаче биометрии для иностранцев, пересекающих границу РФ, пока вопрос о возможных зеркальных мерах в стадии обсуждения, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Недавно российская сторона ввела новые требования по пресечению границы (...) Будет ли Казахстан применять зеркальные методы? Мы изучаем данный вопрос внимательно. Это требует консультации с нашими госорганами. В дальнейшем подробно сообщим", - сказал Смадияров в понедельник на брифинге в Астане.

Он призвал граждан Казахстана, направляющихся в Россию, изучить новые требования по пресечению границы. "Чтобы не было сюрпризом и не было вопросов на границе", - пояснил Смадияров.

Как сообщалось, с 1 декабря 2024 года Россия в качестве эксперимента ввела требования по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу РФ. На первом этапе эксперимент проводился в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Далее с 30 июня 2025 года эта практика будет распространена на все погранпереходы.

В конце мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в России с 30 июня в рамках второго этапа эксперимента вводится требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении страны, которое необходимо оформить не позднее трех суток до даты въезда.

"Через месяц, 30 июня, стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства. С указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - написала Волк в своем телеграм-канале.

"Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранными гражданами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль", - пояснила Волк.