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В Казахстане на границе с Россией скопились машины из-за новых правил въезда в Россию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новые правила въезда в России стали одной из причин скопления большегрузов и рейсовых автобусов в ряде погранпунктов на казахстанско-российской границе, сообщили в МВД Казахстана.

"На пограничных пунктах "Жайсан" в Актюбинской области, "Жана жол" в СКО и "Бокей хан" в Атырауской области, где несколько десятков большегрузов и рейсовых автобусов ожидают своей очереди на въезд в Россию, полиция обеспечивает общественный порядок, регулирует транспортные потоки и оказывает помощь водителям", - говорится в сообщении.

Скопление транспорта на границе отмечается с 30 июня.

"Одной из причин затора стали новые требования въезда в соседнюю страну. Министерство внутренних дел призывает водителей сохранять спокойствие, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников полиции", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, на местах работают патрульные экипажи и участковые инспекторы, которые "консультируют водителей, контролируют ситуацию и принимают меры по обеспечению безопасности дорожного движения".

В остальных регионах обстановка стабильная, пропускные пункты работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

В России с 30 июня в рамках второго этапа эксперимента введено требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении страны, которое необходимо оформить не позднее трех суток до даты въезда.

24 июня посольство России в Казахстане сообщало, что введение в качестве эксперимента новой процедуры регистрации въезжающих в Россию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме граждан России и Казахстана и обратили внимание "на добровольный характер мер в рамках эксперимента по въезду в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID".

Казахстан МВД Актюбинская область Атырауская область
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