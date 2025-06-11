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Сотрудники администрации Байдена согласились дать показания в Конгрессе о состоянии экс-президента

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Четверо бывших сотрудников экс-президента Джо Байдена согласились под присягой дать показания комитету по надзору Палаты представителей в рамках расследования вопроса о его психическом состоянии, сообщает портал Axios.

Так, в июне-июле даст показания Нира Танден, которая при Байдене занимала пост директора Совета по внутренней политике при Белом доме, затем - Энтони Бернал - бывший старший советник экс-первой леди Джилл Байден, затем бывший специальный помощник президента Эшли Уильямс и бывший заместителем главы администрации Белого дома Энни Томазини.

Портал напоминает, что личный врач Байдена Кевин О'Коннор был на прошлой неделе вызван в суд после того, как отказался выполнить просьбу о собеседовании в добровольном порядке.

Комитет также запросил интервью у бывшего главы администрации экс-президента Рона Клейна, старших советников Байдена Аниты Данн и Майка Донилона, заместителя главы аппарата Белого дома Брюса Рида и советника Стива Рикетти, отмечается в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​сообщении.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал меморандум, в котором поручил юристам пересмотреть президентские решения, подписанные Байденом.

В меморандуме говорилось: "В последние месяцы становится все более очевидным, что помощники бывшего президента Байдена злоупотребляли подписями президента путем использования автоподписи, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей Байдена".

Юристам Белого дома, Минюсту и другим ведомствам также проучено расследовать, не вступили ли "определенные лица в сговор с целью ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционно осуществлять полномочия и обязанности президента".

Байден опроверг заявления нынешнего главы Белого дома, назвав их "ложными".

"Позвольте мне внести ясность: я принимал решения во время своего президентства (...). Любое предположение о том, что я этого не делал, является нелепым и ложным", - цитировал Байдена телеканал CBS.

Джо Байден Дональд Трамп США
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