Путин соболезнует президенту и премьеру Индии в связи с крушением авиалайнера

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму, премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе", - говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Ранее издание The Economic Times сообщало, что пассажирский самол‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ет в четверг потерпел крушение на западе Индии в штате Гуджарат. На борту находились не менее 242 человек.

По данным издания, самолет упал у Международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, который обслуживает города Ахмадабад и Гандинагар.

Борт направлялся из Ахмадабада в лондонский аэропорт "Гатвик" и рухнул через 5 минут после взлета.

По данным Hindustan Times, перед крушением пилоты подали сигнал бедствия.

Власти штата направили на место крушения поисково-спасательные группы. Аэропорт закрыт.