Лидеры стран мира выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Индии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Соболезнования семьям погибших и пострадавших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner на западе Индии выразили мировые лидеры, в том числе премьер страны Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер Британии Кир Стармер.

"Это настолько душераздирающе, не передать словами. В этот печальный час мои мысли со всеми, кого это коснулось. Я поддерживаю связь с министрами и властями, которые работают над оказанием помощи пострадавшим", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил соболезнования в соцсети. "Я глубоко опечален ужасным известием об авиакатастрофе в Ахмадабаде. Мои искренние соболезнования - семьям и близким всех погибших", - написал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал, что следит за развитием ситуации и что все его мысли - "с пассажирами и их семьями в это тяжёлое время горя".

"Сцены крушения самолёта, направлявшегося в Лондон, на борту которого находилось много британских граждан, в индийском городе Ахмадабад просто опустошают", - говорится в его сообщении в соцсети.

"Папа Римский Лев XIV направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Он написал, что глубоко опечален этой трагедией, и заверил, что молится за всех, кого она затронула", - передаёт Vatican News.

Ранее глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования прези‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​денту Индии Дроупади Мурму, премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе", - говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вылетел утром в четверг из аэропорта Ахмадабада. Он направлялся в Лондон. Вскоре после взлёта он потерпел крушение и упал на жилой квартал. Незадолго до крушения пилоты подали сигнал бедствия.

По данным Reuters, известно о 290 жертвах происшествия, есть погибшие на земле. Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира - 40-летнего гражданина Великобритании Вишваша Кумара Рамеша. Ему оказывают медицинскую помощь.

На борту самолета находились 242 человека.

Телеканал Sky News отмечает, что это первый случай крушения Boeing 787 Dreamliner. В авиастроительной компании Boeing заявили, что "работают над сбором дополнительной информации" о катастрофе.