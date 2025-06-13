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Иран приостановит переговоры с США по атому в связи с ударами Израиля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иран не будет участвовать в запланированных на воскресенье переговорах с США по ядерной программе, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

В сообщениях указывается, что приостановка касается не только этого раунда, но и любых иных переговоров по иранскому атому.

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по территории Ирана, в том числе по ядерным объектам. МИД Ирана возложил ответственность за эскалацию ситуации на США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты непричастны к ударам, отметив, что Израиль уведомил США о том, что, по его мнению, "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

Президент США Дональд Трамп также признался в эфире Fox News, что знал о планах по нанесению ударов, которые не стали для него "сюрпризом".

Он выразил надежду, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, переговоры с Ираном по иранской ядерной программе будут продолжены.

"Мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим", - сказал президент.

В воскресенье в Омане планировалось провести очередной раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

Иран США Израиль
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