Израиль нанес новую серию ударов по иранским городам
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли в пятницу еще серию ударов по целям в иранских городах, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев.
В рамках этой волны удары пришлись по городам Шираз, Хорамабад, Тебриз. На фотографиях, размеренных в соцсетях, видны клубы дыма над этими городами.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по используемом военными аэропорту в Тебризе.
Кроме того, предполагается, что ВВС Израиля атаковали в Ширазе завод по производству ракет.