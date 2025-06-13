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Израиль нанес новую серию ударов по иранским городам

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли в пятницу еще серию ударов по целям в иранских городах, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев.

В рамках этой волны удары пришлись по городам Шираз, Хорамабад, Тебриз. На фотографиях, размерен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ных в соцсетях, видны клубы дыма над этими городами.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по используемом военными аэропорту в Тебризе.

Кроме того, предполагается, что ВВС Израиля атаковали в Ширазе завод по производству ракет.

Израиль Иран
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