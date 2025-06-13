Израиль нанес новые удары по северу Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные в пятницу днем снова атаковали север Ирана, сообщают иранские СМИ.

По их данным, звуки вызовов были слышны в провинции Восточный Азербайд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​жан.

В свою очередь, израильские СМИ передают, что Армия обороны Израиля нанесла удары по военному аэропорту Тебриза - административного центра Восточного Азербайджана.

Утром 13 июня ЦАХАЛ нанес удары с воздуха по объектам ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их цель - предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как Иран близок к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на массированный израильский удар запустил около сотни беспилотников в сторону Израиля.



