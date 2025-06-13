Израиль заявил, что операция против Ирана "только начинается"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Военная операция Израиля против Ирана только начинается, страна готова к ответным действиям со стороны Тегерана, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"В данный момент ЦАХАЛ продолжает реализацию операции для достижения целей, параллельно обеспечивая надежную‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ оборону Израиля", - цитируют его в пятницу ближневосточные СМИ.

Отвечая на вопрос о том, как долго может Иран обстреливать ракетами Израиль в качестве ответной меры, Дефрин отметил, что израильская операция "только начинается". При этом он подчеркнул, что военные "готовятся к ответным действиям".