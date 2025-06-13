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Президент Ирана заявил, что Израиль пожалеет о нападении

Президент Ирана заявил, что Израиль пожалеет о нападении
Иранский президент Масуд Пезешкиан
Фото: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильская сторона пожалеет о нанесенных по Ирану авиаударах, заявил в пятницу иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Законный и сильный ответ Исламской республики приведе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​т к тому, что неприятель пожалеет о своем безрассудном поступке". - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не оставит действия Израиля без ответа.

Ранее верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль столкнется с "суровым наказанием" за удары по Ирану.

Израиль Иран Масуд Пезешкиан
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