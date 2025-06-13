СМИ сообщили, что Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху накануне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг не раз связывался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает CNN со ссылкой на источник.

"Трамп в четверг говорил неоднократно с Нетаньяху, в том числе перед началом беспрецедентных ударов по Ирану, заявил источник, знакомый с дискуссиями", - передает телеканал.

Собеседник CNN не стал разглашать содержание бесед. Он лишь повторил, что, по мнению Трампа, атака Израиля стала результатом неспособности Тегерана заключить соглашение по иранской ядерной программе в установленный 60-дневный срок.

По словам представителей властей США и Израиля, у Трампа позднее запланиров‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ан еще один разговор с Нетаньяху.

Источник добавил, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф по-прежнему готов встретиться для переговоров с представителями иранских властей, либо по первоначальному графику в Омане 15 июня, либо позднее.

Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на канцелярию израильского лидера сообщал, что Нетаньяху планирует позже в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.