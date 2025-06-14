Иран заявил об успешных ракетных ударах по Израилю

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иран в пятницу запустил несколько сотен ракет по Израилю, которые, вероятно, поразили важные объекты, сообщает в ночь на субботу информагентство "Тасним".

Ракеты поразили намеченные цели в Тель-Авиве: военные базы, министерства обороны и нацбезопасности, пишет "Тасним" со ссылкой на очевидцев и фото в соцсетях.

Израиль о попаданиях по этим объектам не сообщал. Напротив, по версии израильской стороны, в результате атаки пострадали лишь гражданские объекты.

В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли масштабный удар по Ирану. Заявленная израильскими властями цель - помешать созданию ядерного оружия. Иранская сторона в ответ запустила по Израилю дроны и ракеты.