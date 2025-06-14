Военные Израиля заявили, что их самолеты выполнили задания в небе над Тегераном

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля в ночь на субботу выполнили боевые задания в иранском воздушном пространстве, заявили в израильском военном командовании.

"Впервые с начала этой войны десятки самолетов ВВС Израиля полетели в небе над Тегераном, более чем в 1,5 тыс.‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ км от территории Израиля", - приводит The Times of Israel заявление командующего израильскими ВВС Томера Бара.

По его словам, самолеты "ударили по системам обороны в районе Тегерана". Газета в свою очередь уточняет, что речь шла, вероятно, о подавлении иранских систем ПВО.