Иран заявил о готовности атаковать базы стран, поддерживающих Израиль

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иран активизирует атаки на Израиль и нанесет удар по региональным базам любой страны, которая попытается его защитить, сообщает CNN со ссылкой высокопоставленного иранского чиновника.

"Иран оставляет за собой право (...) решительно ответить этому (израильскому - ИФ) режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми мишенями", - сказал собеседник телеканала.

The Washington Post сообщила, что американские наземные средства ПВО, размещенные на Ближнем Востоке при предыдущей администрации США, были задействованы при отражении иранской ракетной атаки.

Как сообщили в ночь на субботу иранские СМИ, Иран в пятницу запустил несколько сотен ракет по Израилю и, вероятно, поразила важные военные объекты. Израильская сторона заявила, что в результате иранского обстрела были повреждены гражданские объекты.

В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли масштабный удар по Ирану. Иранская сторона в ответ запустила по Израилю дроны и ракеты.