Поиск

Иран заявил о готовности атаковать базы стран, поддерживающих Израиль

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иран активизирует атаки на Израиль и нанесет удар по региональным базам любой страны, которая попытается его защитить, сообщает CNN со ссылкой высокопоставленного иранского чиновника.

"Иран оставляет за собой право (...) решительно ответить этому (израильскому - ИФ) режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми мишенями", - сказал собеседник телеканала.

The Washington Post сообщила, что американские наземные средства ПВО, размещенные на Ближнем Востоке при предыдущей администрации США, были задействованы при отражении иранской ракетной атаки.

Как сообщили в ночь на субботу иранские СМИ, Иран в пятницу запустил несколько сотен ракет по Израилю и, вероятно, поразила важные военные объекты. Израильская сторона заявила, что в результате иранского обстрела были повреждены гражданские объекты.

В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли масштабный удар по Ирану. Иранская сторона в ответ запустила по Израилю дроны и ракеты.

Хроника Израильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран атака Израиль союзники
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Новым ударам подвергся иранский город Исфахан, где расположен крупный ядерный объект

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Новые взрывы произошли в Тегеране и в районе аэропорта

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран заявил об успешных ракетных ударах по Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Несколько иранских ракет взорвалось в районе Тель-Авива

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран вновь запустил ракеты по Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израильские удары по Ирану унесли жизни почти 80 человек

Макрон заявил о готовности помочь обороне Израиля

Число пострадавших в Израиле от иранских ракет достигло 22 человек

Иранские ракеты, предположительно, поразили цели в районе Тель-Авива

В Иране заявляют, что сбили два израильских самолета, захватили пилота

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });