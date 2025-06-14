Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак
По данным властей, около семидесяти человек ранены
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ракетные удары Ирана по Израилю с пятницы привели к гибели трех человек, около 70 получили ранения, сообщает в субботу The Times off Israel со ссылкой на данные израильских властей.
В частности, в субботу днем поступили данные о семи военных, получивших ранения в центральной части Израиля во время ракетного обстрела.
По оценкам Израиля, Иран к настоящему времени применил около 200 баллистических ракет. Израильские военные утверждают, что наибольшая часть из них - либо сбита, либо разорвалась вдали от населенных пунктов.
В свою очередь, иранская сторона утверждает, что сумела поразить несколько военных баз, министерство обороны и другие важные объекты в Израиле.
Часть иранских ракет ударила по Тель-Авиву. В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как жилые районы города подвергаются ракетным ударам.