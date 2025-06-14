Что произошло за день: суббота, 14 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли в Израиле при ракетных атаках Ирана, около 70 получили ранения, сообщили израильские власти. Иранская сторона утверждает, что сумела поразить несколько военных баз, министерство обороны и другие важные объекты в Израиле. Между тем, израильские военные заявили, что нанесли авиаудары в районе Тегерана по прим‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ерно 40 целям. Об обстановке в столице Ирана в этом репортаже.

- Путин и Трамп обсудили опасное обострение на Ближнем Востоке, разговор продолжался около часа.

- Планировавшиеся на воскресенье переговоры по иранской ядерной программе между США и Ираном в Омане не состоятся, сообщил в субботу глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

- Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих, с украинской стороны не было передано ни одного погибшего. Кроме того, по данным источника, РФ и Украина приступили к "санитарным обменам" ранеными. В свою очередь Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена новой группы российских военных, взамен Украине передана группа военнопленных ВСУ.

- "Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане. Необходимые межправительственные соглашения и контракты планируется заключить в ноябре 2025 года. Кроме того, не исключается, что Казахстан для строительства второй АЭС привлечет китайскую China National Nuclear Corporation.

- Радиационная обстановка в Дагестане в связи с ситуацией в ядерном центре в иранском Натанзе остается стабильной, Роспотребнадзор ведет круглосуточный монитор‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​инг в южной части региона. Израильские военные заявили, что им удалось серьезно повредить объект в Натанзе. Иранская сторона признавала, что центр понес определенный урон, однако вся его основная часть - подземная - уцелела.

- В Москве с начала сезона проката электросамокатов заблокировано 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних. По данным властей столицы, своевременно выявлять таких нарушителей помогает верификация через Mos ID.