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Все российские артисты эвакуированы из Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о завершении эвакуации из Ирана российских артистов.

В миреРоссийские артисты эвакуированы из Ирана в АзербайджанЧитать подробнее

"Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!" - написала она в воскресенье в своем телеграм-канале.

Министр выразила благодарность сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу.

"В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку, - сообщила Любимова. - Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии".

Минкультуры РФ Ольга Любимова Иран Азербайджан Федор Бондарчук Большой симфонический оркестр
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