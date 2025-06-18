Поиск

Стармер обсудил с Зеленским переход к новой стадии поддержки Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопросы дальнейшей поддержки Киева, сообщил офис главы британского правительства.

"Премьер-министр и президент договорились перейти к следующему этапу военной поддержки, добавив, что сильная Украина необходима для обеспечения мира в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Так, стороны договорились о созыве "в ближайшие недели" очередного заседания "коалиции желающих".

Встреча состоялась в рамках канадского саммита G7 после совещания с "широким кругом партнеров, посвященного сохранению импульса для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине".

Стармер проинформировал Зеленского о новых британских санкциях в отношении России, призванных "усилить экономическое давление", и стороны "согласились, что тем, кто финансирует военную машину Путина, негде спрятаться".

Как сообщалось, британские власти во вторник расширили санкционные списки по РФ, внесли в них еще шесть структур и четырех человек, 20 судов, которые, по мнению британской стороны, имеют отношение к России.

Украина G7 Стармер Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран запустил вторую за ночь волну ракет в сторону Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп провел совещание по Ирану

Пентагон перебрасывает дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток

Пентагон перебрасывает дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ призвал Израиль немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки в Иране

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Члены Палаты представителей подготовили резолюцию о запрете на участие США в военных действиях в Иране

Члены Палаты представителей подготовили резолюцию о запрете на участие США в военных действиях в Иране

Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю

Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что США полностью контролируют иранское воздушное пространство

Трамп заявил, что США полностью контролируют иранское воздушное пространство

МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана204 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });