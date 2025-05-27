Европа продолжает работать над планом по отправке военных на Украину

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на скептицизм со стороны Германии и некоторых стран, Франция и Великобритания продолжают работать над планом по отправке своих военных на Украину после завершения конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Стармер и Макрон все еще поддерживают предложение о военных (...), чтобы Европа и дальше была вовлечена в переговоры о перемирии", - пишет газета.

При этом Financial Times отмечает, что другие страны, в том числе Германия, настроены более скептически, так как США выступают против этой идеи.

Вместе с тем газета отмечает, что некоторые ее источники заверяют, что план президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера уже не удастся реализовать. Так, издание приводит слова официального лица из Европы, заявившего, что план об отправке военных "мертв", так как он является "нелепым" без поддержки президента США Дональда Трампа.

При этом французский дипломат, со своей стороны, наоборот сообщил изданию, что заявления о "смерти" плана не только "сильно преувеличены", но и "абсолютно неверны", а страны продолжают работать над ним в обычном режиме.

Стармер и Макрон являются основными инициаторами "коалиции желающих", в которой участвуют, в основном, европейские страны, стремящиеся продолжать помощь Украине. США во встречах коалиции участия не принимают. В апреле сообщалось, что в рамках одного из планов британские военные могут быть размещены на Украине сроком на пять лет для поддержки постконфликтного мирного соглашения.