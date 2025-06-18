США временно закрывают посольство в Израиле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Посольство США в Израиле и американские консульские учреждения будут временно закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила дипмиссия.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с рекомендациями Командования тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто со среды, 18 июня по пятницу, 20 июня. Это касается и консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

В нем отмечается также, что необходимо, чтобы "все государственные служащие США и члены их семей продолжали укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.