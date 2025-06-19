Лидер иракских шиитов предостерег от попыток ликвидировать Хаменеи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани в четверг осудил угрозы в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает "Пресс-ТВ" со ссылкой на заявление ас-Систани.

"Аятолла Систани решительно осудил продолжающуюся агрессию Израиля против Ирана, а также угрозы устранить лидера Исламской Революции аятоллу Али Хаменеи", - отмечает телеканал.

"Аятолла Систани, главное духовное лицо в Ираке, предупредил, что любая подобная акция может привести к потере контроля над ситуацией и вызвать повсеместный хаос, который увеличит страдания в странах регионах и серьезно подорвет интересы всех заинтересованных сил", - информирует "Пресс-ТВ".

В свою очередь замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади предостерег США от прямого вмешательства в ирано-израильский конфликт.

"Если США хотят активно вмешаться для поддержки Израиля, у Ирана не будет другого выбора, кроме как использовать средства, чтобы преподать агрессору урок и защитить себя (...) у наших военных планировщиков в наличии есть все необходимые средства", - приводит "Аль-Арабийя" его слова.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью ABC News, что, по его мнению, ликвидация Хаменеи могла бы привести к завершению конфликта.

"Это не приведет к эскалации конфликта, это, напротив, приведет к его завершению", - заявил премьер, комментируя сообщения западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отверг идею Израиля о возможной ликвидации аятоллы, так как это может привезти к эскалации ситуации.