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Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в РФ до 30 июня, сохранив вывозные

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в/из России до 30 июня включительно, сообщила Росавиация.

Ранее перевозчик сообщал о приостановке полетов в российские города из-за ситуации на Ближнем Востоке до 20 июня.

Вывозные рейсы Air Arabia выполнять продолжит, отметили в Росавиации. В среду компания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров, совершив три рейса. В четверг в ее планах выполнить пять вывозных рейсов в Россию, доставив почти 800 пассажиров.

Отмены и задержки рейсов в ОАЭ и через эту страну связаны с обострением конфликта между Ираном и Израилем, который привел к закрытию части аэропортов и ограничению воздушного пространства.

Air Arabia ОАЭ Росавиация РФ
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