Большинство застрявших в ОАЭ российских туристов вернется домой до конца недели

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - До конца недели авиакомпания Air Arabia, у которой больше всего задержанных пассажиров, обещает вывезти в Россию 4,4 тыс. россиян, по остальным перевозчикам ситуация улучшилась, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Сейчас уже можно говорить о том, что большинство авиакомпаний вошли в плановый режим полетов по измененным маршрутам, большинство из них - на широкофюзеляжных самолетах, которым не требуется техническая посадка. Количество не вывезенных из ОАЭ туристов, а также транзитных пассажиров, которые должны были вернуться через Дубай и Шарджу, сокращается каждый день. В основном это пассажиры Air Arabia, именно с этой авиакомпанией возникло больше всего сложностей. Сейчас ситуация постепенно решается: 16 июня перевозчик возобновил вывозные рейсы из Шарджи, вернув в Россию 1,8 тыс. человек. Всего за неделю до 22 июня Air Arabia вывезет 4,4 тыс. пассажиров", - цитирует его пресс-служба РСТ.

По словам эксперта, Минтранс и Росавиация располагают графиком полетных программ всех перевозчиков с вылетом из Арабских Эмиратов.

"РСТ, ассоциация "Турпомощь" и туроператорское сообщество находятся в постоянном контакте с Минтрансом, Росавиацией и авиакомпаниями, создан оперативный штаб, куда входят представители туротрасли. Списки не вылетевших вовремя пассажиров постоянно обновляются", - подчеркнул он.

Как пояснили "Интерфаксу" в одной из туроператорских компаний, ежедневно авиакомпании вывозят из ОАЭ часть задержанных пассажиров, но из отелей, завершив отдых, выписываются новые, часть из которых также не попадает на свои рейсы.

По оценке Дмитрия Горина, в наиболее сложной ситуации оказались транзитные пассажиры из Таиланда, с Мальдив и со Шри-Ланки с билетами Air Arabia на руках. Как правило, им отказывают в перевозке до Шарджи, базового аэропорта перевозчика, и предлагают либо возврат денежных средств, либо ваучер, либо перебронирование на другое направление, что пассажиров не устраивает.

"Большинство из них как раз организованные туристы, многие не могут улететь с 13 июня. Основная финансовая нагрузка по их размещению в отелях легла на плечи туроператоров. Некоторые из пассажиров сдали билеты и самостоятельно приобрели их у других авиакомпаний. В любом случае организованным туристам по вывозным рейсам необходимо активно взаимодействовать с туроператорами, а самостоятельно купившим билеты - с авиакомпанией", - пояснил эксперт.

Вице-президент РСТ добавил, что, начиная с 24 июня, ряд авиакомпаний с узкофюзеляжным флотом прекратит полеты в Россию.

"Из-за закрытия воздушного пространства Ирана рейсы из ближневосточного региона в Россию на узкофюзеляжных бортах теперь не эффективны: фактически перелет длится до девяти часов с технической посадкой, что приводит к существенному увеличению времени и затрат перевозчиков. Поэтому не исключены дальнейшие корректировки полетных программ авиакомпаний, выполняющих рейсы на узкофюзеляжном флоте. Но в целом мы рассчитываем, что до 22 июня большинство туристов вернется домой", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ситуация с задержками и отменами рейсов через ОАЭ в связи с обострением ирано-израильского конфликта затронула около 10 тыс. россиян. В Минтрансе заявили, что провозные емкости на маршрутах в ОАЭ будут увеличены, чтобы вывезти всех пассажиров.