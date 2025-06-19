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Парламент Финляндии поддержал выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии проголосовал в пятницу за выход страны из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.

За выход проголосовали 157 депутатов из 200, против были 18 парламентариев.

Решение было принято на основе доклада Сил обороны Финляндии, подготовлено министерствами обороны и иностранных дел.

В будущем применение противопехотных мин будет разрешено Силам обороны Финляндии.

"Мины являются для Финляндии оборонительным оружием, которое необходимо в условиях ослабления политики безопасности", - отмечается в пояснительной записке.

Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году.

4 июня парламент Эстонии также принял закон о выходе из Оттавской конвенции, этот вопрос рассматривается также в Латвии, Литве и Польше.

Финляндия
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