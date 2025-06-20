Разведка США считает, что Иран еще не принял решение о создании ядерного оружия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В разведывательных службах США полагают, что Тегеран пока не определился, стоит ли ему создавать ядерное оружие, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По данным сотрудников разведки и других американских официальных лиц, разведсообщество США продолжает полагать, что Иран еще не решил, создавать ли ему ядерную бомбу или нет, хотя Иран обладает необходимыми для этого запасами обогащенного урана", - пишет NYT.

По словам высокопоставленных сотрудников разведки, иранские власти, вероятнее всего, обратятся к созданию ядерного оружия, если военные США нанесут удары по иранскому ядерному объекту в Фордо, или же если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Газета The Wall Street Journal ранее отмечала, что завод в Фордо может стать потенциальной целью США в случае решения о нанесении ударов по Ирану.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Объект был засекречен, о нем стало известно в 2009 году. Здесь Иран обогащает уран до уровня 20% в медицинских и исследовательских целях, а также для получения ядерного топлива для Тегеранского исследовательского реактора.

Ранее в интервью телеканалу MSNBC заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер сказал: директор Национальной разведки Трампа Тулси Габбард еще в марте информировала Сенат, что "Иран не предпринимает никаких действий в направлении создания бомбы".

"И мы получили подтверждение (...). В понедельник на этой неделе стало известно, что разведданные не изменились", - добавил сенатор.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.